Kurtulmuş: Önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız

Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak
Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak
Bu ilçede şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti
Bu ilçede şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş: Önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız

"Önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki dünya milletlerinin gençleriyle yarışacağız. Allah'ın izniyle bu ülkeyi çok daha ileriye götüreceğiz"- "Ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım, birkaç saat içerisinde binlerce dönüm arazi gidiyor. O ağaçları dikebilmeniz için onlarca yıl lazım, burada hassas olmak lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 07:25, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 07:33
Yazdır
Kurtulmuş: Önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki dünya milletlerinin gençleriyle yarışacağız. Allah'ın izniyle bu ülkeyi çok daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği kentte, Buruciye Medresesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrının başlangıcı olduğunu vurguladı.

Nereden geldiğini bilmeyenlerin nereye gideceklerini bilemeyeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Onun için tarihi bir roman okur gibi değil, tarihi ibret almak için bugünlere ve yarınlara ders çıkartmak için okumalı, anlamalı ve kavramalıyız." ifadesini kullandı.

Milli tarihin hep beraber özümsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle ecdadımız bir asrı geride bıraktı ve bugün Türkiye geldiği nokta itibarıyla dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin her alanda önemli gelişmeler yaşadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Büyük milletler için sahip olduğu kazanımları kafi görmek asla doğru değildir. 'Bu bizim için yeter' deyip duramayız. Onun için hep önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki dünya milletlerinin gençleriyle yarışacağız, Allah'ın izniyle bu ülkeyi çok daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Kurtulmuş, bu milletin çocuklarının dünya milletlerinde ne varsa hepsini yapabilecek kabiliyete ve özgüvene sahip olduğunu belirtti.

Her alanda güçlü bir Türkiye hedeflediklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı sadece bir hedef, sadece bir hayal olmaktan öte Türkiye için gerçekleştirilmesi mukadder olan bir hedeftir. En zor zamanlarda en güçlü rüyaları göreceğiz. Hayali olmayanın geleceği olmaz. Hayal kurmayan milletlerin büyük milletler arasında yer alması asla mümkün olmaz. Onun için bu büyük ve güçlü hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kuracağız."

Kurtulmuş, Türkiye'nin afaki bilimlerde de dünyada nal toplayan değil, ardından gidilen ülkelerden birisi haline geleceğini söyledi.

"Gençlerimizi ve aileyi desteklememiz lazım"

Kurtulmuş, konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Aile Bankası kurulmasıyla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, "Gençlik ve Aile Bankası siyasi teklif olarak seçim kampanyası sırasında gündeme geldi. Bunun tabii altyapı çalışmaları yapıldı, hazırlandı. Bunun bir banka olarak kurulması ve banka kadar önemli olan şey Türkiye'nin özellikle Karadeniz'de keşfettiği petrolden elde ettiği gelirlerin bir kısmı bu bankanın sermayesi olarak kullanılacak." dedi.

Bununla ilgili yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılarak devreye girmesini temenni eden Kurtulmuş, "Önemli bir proje, yani bizim gençlerimizi ve aileyi desteklememiz lazım. Buradaki önemli hususlardan birisi, özellikle gençlerin evlenme, iş kurma vesaire noktasında desteklenecek olması. Zaten çok sayıda destekler var ama bunu kalıcı, sistematik bir destek haline çevirmekte fayda olduğu kanaatindeyim." dedi.

- "Ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım"

Orman yangınlarıyla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, ormanı kasten yakanlarla ilgili çok ağır cezaların şu anda da mevcut olduğunu belirtti.

Kuraklık nedeniyle bu yıl çok yoğun orman yangınlarıyla karşı karşıya geldiklerini söyleyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu söyleyeyim, bu yangınların her birisiyle ilgili gerçek nedenler nedir, bunlar ortaya konulmaya çalışılıyor. Yani 'ormanlarımızı, birileri geliyorlar, yakıyorlar, gidiyorlar' şeklindeki algı yanlış. Çok çok azdır bildiğim kadarıyla, şu anda elimde rakam yok ama Tarım ve Orman Bakanlığında bu rakamlar vardır. Türkiye'nin yakın tarihinde, hatta uzun süre içerisinde ormanların kasten yakılması az vakadır. Bunlarla ilgili de cezalar verilmiştir. Ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım, birkaç saat içerisinde binlerce dönüm arazi gidiyor. O ağaçları dikebilmeniz için onlarca yıl lazım, burada hassas olmak lazım. Bir taraftan da Türkiye'de bu orman kayıpları yaşanırken süratle onların yerini sağlayacak yeni ağaçların dikilmesi, yeni ormanların kurulması lazım. Ağaçlandırma çalışmasında öğrencilerimiz öncü, gönüllü oluyorlar. Bunun da fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah bunlara karşı da gerekli tedbirler alınarak devam edeceğiz ama dünyanın her yerinde bu aşırı sıcaklar karşısında orman yangınlarının oranı artıyor."

Kurtulmuş, programın ardından restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan tarihi Gök Medrese'de incelemede bulundu.

Bu Habere Tepkiniz