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Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!

Cinsiyet değiştirme kararından vazgeçen 5 genç korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Eczaneler, hormon ilaçlarını çocuk yaştakilere satarken reçete bile istemiyor. 15 yaşındaki B.Y. "Hiç sorgulamadan veriyor ve nasıl kullanmam gerektiğini dahi gösteriyorlardı" dedi. A.Ş. (15) çocukların eczaneden reçetesiz olarak hormon takviyesi alabilmesinin normal olmadığını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 08:07, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 08:08
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Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!

Cinsiyet değiştirme kararından aldığı destek sayesinde vazgeçen 3 genç, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu süreçte hormanal ilaç alan gençler, bu ilaçların reçetesiz olarak eczanelerde satıldığını anlattı.

HORMON TAKVİYESİ YANINDA ŞIRINGA

5 ay boyunca haftada 2 kez hormon takviyesi alan B.Y. (15), "Cinsiyetimi değiştirme için eczaneden testosteron hormonu satın alarak kullanmaya başladım. Eczaneden ilacı enjekte etmek için şırınga istiyordum. Onlar da hiç sorgulamadan veriyordu. Hatta hormon takviyesini nasıl kullanmam gerektiğini dahi gösteriyorlardı" dedi. Mide bulantısı ve baş ağrısı sorunları yaşadığını ifade eden B.Y., "Bir çocuğun eczaneden hormon takviyesi almasını eczacılar sorgulamıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu takviyeler reçetesiz satılmamalı. Yaşananlar nedeniyle pişmanım, hiçbir gencin bu yollara düşmesini istemiyorum. Şu an cinsiyetimi kabul ediyorum ve bu halimden mutluyum" diye konuştu.

BAYGINLIK GEÇİRİYORDUM

Östrojen takviyesi almak için eczanelerin yolunu tutan Ü.Ç.(17) hormon ilaçlarının belli şartlar altında satılması istedi. Reşit olmadıkları halde bu ilaçların kendilerine satıldığını ifade eden Ü.Ç., "Baygınlık geçiriyordum, mide bulantıları yaşıyordum. Antibiyotikleri bile reçetesiz verilmezken, bu ilaçlar rahatça satılıyor" derken, testosteron takviyesi alan A.Ş. (15) ise kullanılan takviyelerin adeta ölüme terk etmek olduğunu ifade etti. A.Ş., "Bu duruma hiçbir çocuk düşmesin, ben çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Rabia Şenol

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