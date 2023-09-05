20 yıl sonra PKK'dan kaçtı

Jandarma ve Emniyet'in yürüttüğü ikna çalışmaları, PKK içinde çözülmelere neden oluyor. 2003'te Batman'dan PKK'ya katılan örgüt mensubu, ikna edilerek 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi. 20 yıl örgüt içinde kalan PKK'lı, verdiği ifadede, çeşitli vaatlerle kandırılıp örgüte katıldığını, anlatılanlarla dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi. Kaçmak isteyen birçok örgüt mensubu olduğunu anlatan PKK'lı, "Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbiri doğru değil. Korkmayın. Aileleri de çocuklarına sahip çıksın" dedi.

6 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK'lı öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Mücadelemiz kararlılıkla sürecek."