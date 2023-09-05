Banka kredileri kesildi, tefeciler sahaya indi

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede parasal sıkılaşma politikaları çerçevesinde krediye ulaşım zorlaşırken, bu süreçte 'kredi çıkarma' bahanesiyle 'danışmanlık' adı altında tefecilik yapan fırsatçılar yeniden sahaya çıktı.

Yapılan incelemede bir şirketin kurduğu internet sitesi üzerinden "Komisyonla kredi çıkarılır. Kredi danışmanlık şirketi. Hazır krediler, anında onaylı krediler. Herkese kredi çıkarılır. Sorunlu krediler onaylatılır" şeklinde tanıtım yaptığı anlaşıldı. Ayrıca, 'Sık sorulan sorular' başlığı altındaki çeşitli cevaplarda da "Emeklilere kredi kullandırımı yapmaktayız", "Ev hanımlarına, çalışmayanlara, SSK ve gelir belgesi olmayanlara kredi imkanı sağlıyoruz", şeklinde ifadeler yer aldı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-