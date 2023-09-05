Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor

Milyonlarca emekli ek zam için 1 Ekim'de Meclisin açılmasını beklerken, emekli maşlarında yılbaşından önce bir iyileştirme zor görünüyor. Seçimlerin ardından Meclise getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli aylıklarında yüzde 25 oranında artış yapıldı. Ancak bu orandaki bir artış emeklileri memnun etmedi. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönündeki talepler sürerken gözler Meclisin açılacağı 1 Ekim'e çevrildi. Emekli maaşlarının düşük kaldığı, iyileştirme yapılacağı konusunda iktidar cephesinden açıklamalar gelmekle birlikte tüm hazırlıklar Ocak ayı için yapılıyor, Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

"Bütçe gerçekleşmelerine analiz yapılacak"

AK Parti kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdiler. 2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD'a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AK Parti ekonomi kurmayları "Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok" değerlendirmesini yaptılar.

CANAN SAKARYA/ Ekonomim