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DASK'ın kapsamı genişledi ZAS oldu

Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremler Türkiye'de yeniden deprem gerçeğini hatırlattı. Aynı zamanlarda son yıllarda artan sel felaketleri nedeniyle yaşanan kayıplardaki artışında da etkisiyle DASK'ın yerine daha geniş kapsayıcılığı olan zorunlu afet sigortası (ZAS) için çalışmalar başladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 08:16, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 08:18
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DASK'ın kapsamı genişledi ZAS oldu

Yeni sistem sayesinde poliçe sahipleri hem deprem hem de sel afetine karşı sigorta güvencesine kavuşacak.

Zorunlu Afet Sigortası ZAS ile ilgili değerlendirmede bulunan Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO'su Erol Esentürk, hem konuta hem de konut içindeki eşyalara gelecek zararları kapsayacak bu uygulama ile vatandaşların tek prim ödeyerek, afetler dolayısıyla oluşabilecek kayıpları için kapsamlı bir poliçe satın alabileceğini söyledi.

Ev sahibi DASK, kiracı ZAS yaptıracak

Hali hazırda 3 bin 16 lira olan metrekare teminat bedelinin 6 bin liraya yükseltileceğini belirten Esentürk, "Türk Reasürans, hazırladığı tasarıyı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) gönderdi. Bu yeni uygulama ile teminatlar da enflasyona endeksli olarak her ay artacak. DASK enflasyona endeksli olacak.

TÜFE'ye göre her ay belirlenen enflasyon oranında DASK yapılan konutun sigorta bedeli artacak. Yeni düzenleme sonrası ZAS'ın içine artık eşyalar da girecek. Sigorta yaptırılırken 'ev sahibi misin, kiracı mısın' diye sorulacak. Vatandaş, ev sahibiyse sadece konut için DASK yapılacak. Konutta kiracı ise Dask'ın içine eşya sigortası da dahil edilecek" dedi. ZAS'ın 2024'ün başından itibaren uygulamaya girmesinin beklendiğini de hatırlatan Erol Esentürk, kendilerinin de bu sürecin nasıl devam edeceğini önümüzdeki günlerde göreceklerini ifade etti.

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