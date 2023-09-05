Araç bulunurluğu artınca otomotiv satışları hızlandı

Otomotiv satışlarında rekor ağustos ayında da devam etti. Sıfır ve ikinci el otomobillerde yaşanan arz-talep ve fiyat dengesizliklerinin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı bir biri ardına birçok düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakanlığın fahiş fiyat oluşumlarına ve stokçulukla mücadele getirdiği ağır cezalar al-satçı olarak bilinen araç ticareti yapan kişilerin pazardan çekilmesine yol açtı.

Bu durum da araç bulunurluğunun artmasına neden oldu. Araç bulunurluğunun artması ise ağustos ayında otomotiv satışlarında rekor getirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 78,9 büyüyerek 86 bin 454 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları ise yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adede, hafif ticari araç pazarı da yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adede ulaştı.

ODMD'nin ocak-ağustos dönemini kapsayan verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8, otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi.

Vergi oranı düşük araçlar tercih edildi

Ocak-Ağustos 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 316 bin 521 adetle yüzde 54,3, B segmenti otomobiller 196 bin 114 adetle yüzde 33,7 pay aldı. Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 15,7'sini dizel, yüzde 10,4'ünü hibrit araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobiller yüzde 3,9 payla 22 bin 891 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu.

3 bin 400 adet Togg satıldı

Rapora göre, yılın ilk 8 ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 126 bin 650 adetle Fiat aldı. Onu sırasıyla 77 bin 48 ile Renault, 70 bin 763 ile Ford, 57 bin 924 ile Volkswagen, 54 bin 42 ile Peugeot izledi. Fiat, otomobil satışlarında da birinciliği kaptırmadı. Söz konusu dönemde Fiat 85 bin 334, Renault 65 bin 865, Volkswagen 47 bin 7, Opel 42 bin 241, Peugeot ise 40 bin 738 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Geçen ay Türkiye genelinde 1.965 adet Togg satıldı. İlk 8 aydaki toplam Togg satışı ise 3 bin 400 adet olarak gerçekleşti.