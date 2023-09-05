Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı

Öte yandan, otopside başında ve vücudunda yaralar olduğu tespit edilen Erdoğar'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi'ndeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde daha önce kafeterya olarak kullanılan boş binanın önünde 34 yaşındaki Tuncar Erdoğar'ın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

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