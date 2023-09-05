ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 09:10, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 09:29
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.
Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek." ifadesini kullandı.
Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.