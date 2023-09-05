Alışverişte 'IBAN' dönemi! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde

Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak
Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak
Bu ilçede şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti
Bu ilçede şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Alışverişte 'IBAN' dönemi! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde

Esnaf, bankaların fahiş POS komisyonları ve uzun geri ödeme süresi nedeniyle IBAN ile ödeme almaya başladı. Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde kasa yanına IBAN'lı tabelalar asıldı. Ancak IBAN ile ticaretin kayıtdışı riski var.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 09:31, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 09:40
Yazdır
Alışverişte 'IBAN' dönemi! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde


Son dönemde para transferinde kolaylık sağlayan IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) esnafın yeni gözdesi oldu. Bazı bankaların kredi kartı POS komisyonlarını fahiş şekilde artırması ve 45 günü geçen geri ödeme süresi nedeniyle birçok esnaf müşterisini IBAN'a yönlendirmeye başladı. Hatta sokak satıcıları dahi "Kredi kartı geçerlidir" yazısını kaldırıp yerine "IBAN geçerlidir" diye yazıyor.

KASAPTA KUAFÖRDE IBAN

Kasapta, manavda, kuaförde, doktor muayenehanelerinde, elektronik mağazalarında yazarkasaların yerini şahsi IBAN'ların olduğu karekodlu tabelalar almaya başladı.

Karekodu telefonunuza okuttuğunuzda IBAN numarası anında telefonunuza yüklenmiş oluyor. Böylece birkaç saniye içinde aldığınız ürünün ya da hizmetin bedelini satıcıya ödeyebiliyorsunuz.

IBAN ile olan ticaretin artmasında peşin alışverişlerde yapılan indirimler de etkili oluyor. Yüksek miktarlarda yapılan transferlerde açıklama kısmına, "elden alınan ödemenin iadesi" şeklinde yazılması isteniyor. Böylece vergi ya da yasal yükümlülüklerden taraflar kurtulmuş oluyor.

YÜZDE 2.5 KOMİSYON

POS üzerinden yapılan bir alışverişte kişi banka kartı kullanarak taksitsiz peşin ödeme yapsa da esnafa bu para komisyon alınmayacaksa 45 gün sonra iade ediliyor. Komisyon oranları da yüzde 2.5'lara çıkmış durumda. Mevcutta kullanılan POS'ların cihaz, saha yönetimi, bakım/onarım ve kurulum gibi birçok maliyeti bulunuyor. Günlük 100 bin TL ciro yapan bir esnaf parasını hemen almak istediğinde bankaya 2.500 TL ödeme yapmak durumunda kalıyor. Bu da cirosu düşük olan ve pazarlık gücü olmayan esnafı zorluyor. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında vade süresi de birçok esnaf için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bu nedenle alıcı ve satıcı kendi arasında kazan-kazan formülü kullanıyor.

KAYITDIŞI RİSKİ VAR

Ancak uzmanlara göre, bu trend bazı riskleri de beraberinde getirecek. Yazarkasa POS'ların yerine IBAN kullanılması vergi kaybı anlamına da geliyor. POS cihazları, mali hareketlerin izlenmesi, vergi kaçırılmasına neden olan olayların tespiti ve kayıtdışıyla mücadele için gündeme gelmişti.

'BİZ DEĞİL BANKALAR KAZANIYOR'

SABAH'ın görüştüğü esnaflar, sorunun kaynağını bankalar olarak görüyor. Manav işleten bir esnaf neden IBAN ile ticarete geçtiğini şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz ay tüm yazarkasa POS'ları iptal ettik. Sadece nakit ve IBAN ile çalışıyoruz. Şu an günlük fiyat değişimi yaşanıyor. Biz domatesi 20 liraya satıyoruz. Banka bize bu ödemeyi 45 gün sonra yapıyor. 45 gün sonra gelen ödemeyi aldığımızda ben onun yerine yeni ürün koyamam. O zaman ya 40 liraya satacağım domatesi ya da satmayacağım. Ya da nakit çalışmak durumundayız. Bankaların komisyonları ve uzun vadede geri ödeme yapmaları da enflasyona sebep olmuş oluyor."

Metin CAN

Bu Habere Tepkiniz