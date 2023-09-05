Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü

Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. Ak Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Togg'a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Şevkin, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi.



Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Gövde, boyahane ve montaj olmak üzere üç bölümden oluşan üretim tesisini gezen heyet, burada yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Komisyon üyeleri son olarak fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil Togg'u deneyimleme imkanı buldu.



Togg'un ön koltuğuna oturarak yerle akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu fikir ve düşüncede de bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa, Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortadadır. Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 yüz civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz. Daha önce hiç binmemiştim" dedi.



Yapılan gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Varank, ise, "İktidar veya muhalefet fark etmeksizin milletvekilleriyle buraya geldik. Togg'un değişen ve dönüşen mobilite dünyasında Türkiye'nin alternatif ve rekabetçi olabileceğini, üretim ve teknoloji kabiliyetleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini gösteren önemli bir projedir. Şu anda zaten Türkiye'nin dört bir tarafında Togg'u vatandaşlarımız görebiliyorlar, kurayla Togg alma şansına sahip vatandaşlarımız en güzel şekilde akıllı cihazlarını kullanıyorlar. Togg kadar dikkat çekici olan bu üretim ve teknoloji kampüsü var. Bu manada komisyondaki arkadaşlarımızla burayı görmek istedik. Üretim süreçlerini anlayabilmek istedik. Buradaki emekçi kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik. Ben komisyondaki bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten temelinin atılmasından üretime geçişine kadar süre anlamında da dünyadaki en önemli örneklerden bir tanesi. Türkiye'nin Otomobili Projesini ilk kez duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye artık kendi aracını üretmeli' dediğinde herkes heyecanlandı" diye konuştu.



Türkiye artık kendi markasıyla, yüzde 100 fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan, çağı yakalamış, elektrikli, otonom özellikleri olan aracıyla şu anda Türkiye'nin Otomobili Projesini başardığını belirten Varank, "Türkiye kabiliyetleriyle, katma değerli bu tip başarıları yakalamaya devam edecek. Dün TEKNOFEST'in kapanışını yaptık. Biz gençlerimize inanıyoruz. Üretim kabiliyetlerimize inanıyoruz. Emekçi kardeşlerimize inanıyoruz ve inşallah bunun gibi nice başarıları da hep beraber yakalayacağız. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün arkadaşlarımız milli projeleri önemsiyorlar, destek veriyorlar. Komisyonumuzla buraya ziyaretimizi de anlamlı buluyorum. Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat formülüyle yoluna devam etsin istiyoruz. İnşallah hükümetimiz ve Meclis'te bizler bu anlayışa hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



Şu anda Togg'da 3 bin 200 kişinin çalıştığını aktaran Varank, "Gerçekten güzel bir tesis. İnşallah yeni modellerin de gelmesiyle Togg'un hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve dünyada çok ciddi bir oyuncu olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

Togg'un ne kadar ilerlediğini görmekten dolayı mutlu olduğunun altını çizen CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Togg'un ne kadar ilerlediğini görmekten de gayet de mutlu oldum. Biliyorsunuz, bunlar stratejik ürünler. Cari

açığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı olan ürünler. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Güzel bir girişim bunlar gibi daha çok girişimler olacağına inanıyoruz. Bu sürdürülebilir olması gerekir. Bunlar da hiçbir siyasetin malzemesi olmamalı. Bu ülkenin bir girişimi diye addediyoruz. Böyle girişimlerin de artarak devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz de her zaman destekçisiyiz. Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye'de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız" dedi.



CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Hakikaten ülkemize mal olmuş, bir milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis tür ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir. Üretmeden biz bu ülkeyi büyüyemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım ama altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz bunlar siyasi malzeme olmasın" ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, test sürüşünün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki, uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor."



Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu. 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olan Togg, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" renklerinde satışa çıkartılan Togg'da Trumore adında bulut temelli, kullanıma hazır, talep anında hizmet veren bir yazılım uygulama altyapısı bulunuyor.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek. 2026'da yeni model akıllı cihazların ürün ailesine katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak. Togg'un enerji devi Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki Batarya Teknoloji binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. 2035 yılına kadar 50 GWs üretim yapma hedefiyle yola çıkan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.



Togg'un yüzde 100 sahip olduğu yüksek hızlı şarj ağı Trugo da 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor. Trugo, 81 ilde 180 kW'nin üzerinde 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezini de içinde barındırıyor. Üretim hatlarında toplam 250 robotun çalıştığı kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip. 1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg'da şu anda 3 bin 250'yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişi olacak.



Teknik inceleme gezisine Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP'li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.