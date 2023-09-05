Dolar günü 26,80 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,80 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 17:21, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,7750
|26,7760
|26,8000
|26,8010
|Avro
|28,9020
|28,9030
|28,7520
|28,7530
|Sterlin
|33,6800
|33,7970
|33,5560
|33,6730
|İsviçre Frangı
|30,1530
|30,3040
|30,0800
|30,2260
|ANKARA
|ABD Doları
|26,7450
|26,8250
|26,7700
|26,8500
|Avro
|28,8620
|28,9420
|28,7120
|28,7920
|Sterlin
|33,6200
|33,8300
|33,4960
|33,7060