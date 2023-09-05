Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun altı maddesini iptal ettiğini geçtiğimiz ay açıkladı. Bu iptal sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili olarak yeni dönemin başladığı ilk gün bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, sürecin hala devam ettiğini ve gerekçeli kararı beklediklerini belirtti. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali sonrasında alınacak tedbirleri ve olası yasalaşma sürecini değerlendireceklerini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekildedir: "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir süreç var. Anayasa Mahkemesi tarafından kanunun bazı hususları iptal edildi. Bu konuda gerekçeli kararı bekliyoruz sonrasında bu konudaki tedbirlerimizi alacağız. Bir yasalaşma gerekiyorsa yasa açısından gerekmiyorsa da kendi mevzuatımız açısından değerlendirip öğretmenlerin taleplerini karşılayacağız."