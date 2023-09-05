Son olarak "Mahkum" dizisinde rol alan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay, hayatını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu, bugün Almanya'da hayata gözlerini yumdu.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.

1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.