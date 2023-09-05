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CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli oldu

Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu:- "100. yıl etkinliklerimizi 8, 9,10 Eylül olarak planladık. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler gerçekleştireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 14:42, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 14:50
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CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, "100. yıl etkinliklerimizi 8,9,10 Eylül olarak planladık. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler gerçekleştireceğiz." dedi.

Bankoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP'nin koparılamayacak ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu söyledi.

CHP'nin ilkeleri sayesinde tüm saldırılara rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ettiğini belirten Bankoğlu, CHP'nin en başta Atatürk'ün kendilerine emaneti olduğunu kaydetti.

Bugün Cumhuriyeti ve kurucu değerleri hedef alanlara karşı en temel görevin bu emanete sahip çıkmak olduğunu dile getiren Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Dünün zorluklarıyla büyüyen partimizin bugünün koşulları ve yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurmadan önce 1922 Aralık ayında şöyle demiştir; 'barıştan sonra, halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurma niyetindeyim. Onun ortaya koyduğu ilkelerle çıktığımız yolda vatan toprağının kutsallığına, devlet kurumunun bekasına ve Türk milletinin kayıtsız, şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir."

Bankoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği 6 okun 100 sayısının içerisinde simgelendiğini belirterek, Yine 100'üncü yıl tanıtımı kapsamında, televizyon ve sosyal medya üzerinden yakın zamanda halkla buluşacak olan kısa film, belgesel ve görsellerin hazırlandığını anlattı.

- 1923 hatıra para ve hatıra pul basılacak

CHP'nin 100'üncü yılı anısına 1923 hatıra para ve hatıra pulu hazırlattıkları bilgisini paylaşan Bankoğlu, ayrıca sanatçı ve orkestra şefi Bujor Hoinic tarafından CHP için marş bestelendiğini belirtti.

Bankoğlu, 100'üncü yıla ilişkin web sitesinin de 9 Eylül'de açılacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"100. yıl etkinliklerimizi 8, 9, 10 Eylül olarak planladık ancak bununla sınırlı değil. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler de gerçekleştireceğiz. İlk olarak 8 Eylül akşamı, genel merkezimizde bir etkinlikle başlayacağız. Davetlilerimiz, Sunay Akın'dan 'Aydınlanma Yolunda CHP'yi, 100. yıl marşımızı, parti hikayemizi anlatan bir ses ve ışık gösterisini izleyecekler. Kuruluş günümüz 9 Eylül'de, ilk olarak Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, toplumun her kesiminden 1922 kişi ile gideceğiz."

Aynı gün akşam, Anıtpark'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partililer ve halkın davetli olduğu 100'üncü yıl buluşması etkinliği düzenleneceğini dile getiren Bankoğlu, şöyle devam etti:

"Bu buluşmada, Genel Başkanlarımızın konuşmasının ardından Candan Erçetin konseri yapılacak. 10 Eylül günü ise 1923 ağaçtan oluşacak 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarını dikeceğiz. Orman mirasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. 100'üncü yılımız hepimiz için kutlu olsun."

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