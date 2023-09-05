'Filenin Sultanları' 3 gün dinlenip, yeni hedeflere uçacak

Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
211 kişinin zehirlendiği ilçede başkandan açıklama
211 kişinin zehirlendiği ilçede başkandan açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
AFAD 2 il için 'turuncu', 2 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısı yaptı
AFAD 2 il için 'turuncu', 2 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısı yaptı
Erdoğan'dan MHP ile işbirliği açıklaması: 81 ili masaya yatırıp hepsini konuşacağız
Erdoğan'dan MHP ile işbirliği açıklaması: 81 ili masaya yatırıp hepsini konuşacağız
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Derslere cep telefonuyla girme devri sona eriyor!
Derslere cep telefonuyla girme devri sona eriyor!
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Filenin Sultanları' 3 gün dinlenip, yeni hedeflere uçacak

ABD düzenlenen Milletler Ligi'ni zirvede tamamlayarak "dünya 1 numarası" unvanını alan ve ardından Belçika'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 günlük iznin ardından 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri için 8 Eylül'de Japonya'ya gidecek- Organizasyon öncesi Japonya'da kamp yapacak ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçını 16 Eylül'de Porto Riko ile oynayacak- Milli takım, B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 15:02, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 15:06
Yazdır
'Filenin Sultanları' 3 gün dinlenip, yeni hedeflere uçacak

"Filenin Sultanları", ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek altın madalya kazandı. ABD'deki büyük başarının ardından altın madalyanın yanı sıra FIVB ülkeler sıralamasında da "1 numara" unvanını alan milli takım, Arlington'dan döndükten sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Avrupa şampiyonluğu yolculuğu için önce Almanya'nın Düsseldorf kentine giden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz tamamladığı grup maçlarının ardından son 16 turu ve final etabı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

Son 16 turunda Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükselen milliler, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise İtalya'yı yenerek adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ı finalde mağlup eden "Filenin Sultanları", 9 maçlık şampiyonluk serisini başarıyla tamamlayarak adını Avrupa'nın zirvesine çıktı.

- Havaalanında "toplanma"

ABD ve Belçika'da adeta unvan toplayan milli takıma, bu zorlu sürecin ardından sadece 3 günlük şampiyonluk izni verildi.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin dünya 1 numarasına verdiği 3 günlük şampiyonluk izni, 7 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Belçika'da 3 Eylül Pazar gecesi şampiyonluk kutlamaları yapan milliler, 8 Eylül Cuma günü İstanbul Havaalanı'nda toplanıp, olimpiyat kotası için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya uçacak.

- B Grubu'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek.

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

Bu Habere Tepkiniz