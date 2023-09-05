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Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) yarın açıklanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 15:56, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 15:58
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Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor

Ekonomide gözler yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'a çevrildi. Program ile üç yıllık makro hedefler paylaşılacak, yapısal reform adımları açıklanacak. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda izlenecek adımların ipuçlarının da yer alması bekleniyor.

OVP'nin gündemi enflasyon

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair de ipuçları yer alacak. Vergi reformu da programda yer alması beklenen konular arasında..

Programda büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak. İhracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da yer alacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, şunları kaydetti;

Ana başlık Orta Vadeli Program'da enflasyonla mücadele olacak. Dolayısıyla para politikası kanadında uygun olarak maliye politikası kanadında da enflasyonla mücadelede adım gelecek mi onu takip edeceğiz. Bütçe açığını daraltma sürecinde kamu harcamalarında bundan sonra ne gibi azaltıcı önlemler alınacak bu takip ediliyor olacak. Bir diğer beklenti şu olacak; Verginin daha tabana yayıldığı bir sürecin olduğu bu politikaların uygulanacağına ilişkin kısmi de olsa Orta Vadeli Plan'dan beklenti var.

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