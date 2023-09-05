Yıl bitmeden 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Yıl bitmeden 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz
Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma'nın hayran bırakan hikayesi
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma'nın hayran bırakan hikayesi
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor
Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
211 kişinin zehirlendiği ilçede başkandan açıklama
211 kişinin zehirlendiği ilçede başkandan açıklama
AFAD 2 il için 'turuncu', 2 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısı yaptı
AFAD 2 il için 'turuncu', 2 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısı yaptı
Erdoğan'dan MHP ile işbirliği açıklaması: 81 ili masaya yatırıp hepsini konuşacağız
Erdoğan'dan MHP ile işbirliği açıklaması: 81 ili masaya yatırıp hepsini konuşacağız
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Derslere cep telefonuyla girme devri sona eriyor!
Derslere cep telefonuyla girme devri sona eriyor!
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
O ilimizde bulundu: Türkiye'de ilk ve tek örnek
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Toplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
Futbol antrenöründen antrenmanda 12 yaşındaki çocuğa dayak
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
BDDK'den kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon rakamlarının çok fevkinde fiyat artışları var
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor

Kırklareli'nde sağanağın meydana getirdiği taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişinin cesedi bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'ndeki sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek için askeri personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 18:01, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 19:22
Yazdır
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor

Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu 2 kişiyi daha kurtardı. Arama çalışmaları havadan da yürütülüyor.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor." dedi.

Bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında daha sonra 2 kişinin cesedi bulundu.

Sel sularının sürüklediği ağaç dalları arasına sıkışmış halde bulunan cesetler bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla morga kaldırıldı.

- 2 kişi yaşamını yitirdi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarına, sabah saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli yağışın olduğunu ifade ederek, devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Taşkın nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalanlar olduğunu belirten Ekici, "Mahsur kalanlardan 2'sinin cesedine ulaştık, 4 kişiyi de arama çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz bölgede her taraftan yol giriş ve çıkışı var, inşallah bu 4 kişiye sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bu 4 kişiyi bulana kadar çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

AFAD Başkanı Okay Memiş de AFAD olarak bölgede kuvvetli sağanak olacağı yönünde turuncu kod verilerek uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

Memiş, taşkının yaşandığı Longoz Ormanları bölgesinin yerleşime kapalı bir alan olmasına rağmen geçici konaklama yapılan bungalov evlerde mahsur kalanların olduğunun öğrenilmesiyle yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütüldüğüne dikkati çekti.

Eldeki verilerden 4 vatandaşın daha kayıp olduğu bilgisiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Maalesef 2 vatandaşımızın cenazelerine ulaştık. Orada geçici konaklamadan dolayı elimizdeki verilere göre 4 vatandaşımızın daha kayıp olduğunu değerlendiriyoruz. 4 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konaklamayla ilgili kayıtlarda tutuluyor ancak kayıtları tutan vatandaşımız da kayıplardan birisi. Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber etmeye gayret ettik. Devletimizin gücüyle, AFAD'ımızın jandarmamızın emniyetimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, belediyemizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, orman işletmesinin bütün imkanlarını seferber ettik. İnşallah sağ bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz"

Memiş, AFAD'ın uyarılarına ve meteorolojik uyarılara vatandaşların riayet etmesini istedi.

- Çalışmalara 203 personel katıldı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katıldı.

Ekipler, 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinasıyla görev yapıyor.

Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil baz istasyonu sevk edildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kırklareli'ndeki arama kurtarma çalışmalarına asker de katılıyor

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirildi. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri personelimiz tarafından tahliye edildi. Mehmetçiklerimizin bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına desteği sürüyor."

Bu Habere Tepkiniz