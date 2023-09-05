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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncu listesini ilan etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 19:33, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 19:34
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik liste belirlenirken, Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini ilan etti.

D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 25 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Manchester United takımından kadroya dahil edilen Eric Bailly ve Corendon Alanyaspor'dan transferi gerçekleştirilen Tayfur Bingöl, kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.

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