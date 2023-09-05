Avcılar Belediyesindeki 'ihaleye fesat karıştırma' davasında 4 tahliye

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Erkan Karaaslan ve Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Handan Toprak Benli, 2014-2019 yıllarında Avcılar Belediye Başkanı olarak görev yaptığını belirterek iddianamede kendisine 2014, 2015, 2016'ya ait toplam 6 ihaleye fesat karıştırmak ve ihaleleri alan kişilerle örgüt şeklinde hareket etmekle suçlandığını anlattı.

Benli, döneminde yapılan bütün denetimlerde ve hesapların incelenmesinde suç teşkil eden bir olumsuzluk olmadığını, yasaya göre bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinin görüldüğünü ifade ederek "Belediyenin üst yöneticisi olarak, suçlama konusu yapılan 2014, 2015, 2016 tarihlerinde yapılmış 6 ihalede ne ihaleyi yapan ne ihale yetkilisi ne harcama yetkilisi ne gerçekleştirme yetkilisi ne de onaylayanlardan değilim. İhalenin hiçbir sürecinde dahlim, imzam ve onayım yoktur. Benim, hiç kimseye şu veya bu şekilde ihale konusunda yönlendirme yapmadığım, talimat vermediğim dosya kapsamında açıkça görülmektedir." dedi.

Mal varlığının, yaşantının şeffaf ve açık olduğunu dile getiren Benli, kendisine yapılan suçlamanın çok ağır ve insafsızca olduğunu ancak adaletin mutlaka tecelli edeceğine ve aklanacağına emin olduğunu kaydetti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Handan Toprak Benli, Erkan Karaarslan, Burçin Baykal ve Mücahit Doğan'ın savunmalarının alınmış olmasını, mevcut delil durumunu, atılı suçların vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erkan Karaarslan'ın lideri olduğu suç örgütünün, haksız menfaat sağlamak için kamu görevlilerine rüşvet veya komisyon verme ile kamu görevlilerini tehdit etmek veya şantaj yapmak suretiyle haksız menfaat sağlama yöntemini kullandığı belirtiliyor.

İddianamede, örgütün belediyelerde yaptığı işler nedeniyle elde ettikleri tüm verileri kamu görevlilerinin aleyhine şantaj olarak kullandığı, haksız menfaat sağlamak için göstermelik dosya yaptıkları veya doğrudan açıktan para alındığı anlatılarak örgütün menfaatleri sağlama noktasında zorluk yaşadıklarında belediye görevlilerini açıkça tehdit ettiği kaydediliyor.

Bir kısım şüphelilerin belediyelere gerçekte herhangi bir hizmet vermedikleri halde göstermelik ve kurgulanmış şekilde dosya hazırladıkları, sahte belgeler düzenledikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların müşteki idarelerin 2015 ile 2016 yıllarında zarara uğratılmasına neden oldukları vurgulanıyor.

İddianamede, aralarında Erkan Karaaslan hakkında 6 eylemle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme", "ihaleye fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma suçuna azmettirme", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından 62 yıldan 185 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık Handan Toprak Benli hakkında 6 eylemle ilgili "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek", "ihaleye fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından 26 yıldan 113 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer 25 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları öngörülüyor.