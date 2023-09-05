Otomobille çarpışan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlisi yaralandı

Yalova'daki özel bir hastaneden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastayı taşıyan C.T. (39) idaresindeki 77 ABD 474 plakalı ambulans ile N.B.Y. (20) yönetimindeki 06 CAR 637 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikameti Kayacık Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

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