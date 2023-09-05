İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.

Boğazköy meydanında selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Yağış nedeniyle sürücüler mahsur kaldı

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.

Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.

Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi.

Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

"Vaziyet bu, mahvolduk"

Arnavutköy'de Abdullah Gül Caddesi'nde aracıyla mahsur kalan Serkan Arslan, arkadaşının evini su bastığını belirtti. Arslan, "Vaziyet bu, mahvolduk. Arabanın motoruna su girdi. Arabanın motoru istop etti. Mahsur kaldık." dedi.

Ani su baskınında yolda kaldıklarını belirten Yunus Emre Bozdemir de "Vites, motor arızası verdi. Ne ileri ne geri. Şimdi çekici çağırdım. Arabayı alacağız bir şekilde sudan çıkarıp kuru bir yere bırakacağız. Biz de bırakıp gidemiyoruz. Mal canın yongası. Arnavutköy'e gideceğim. Aşağıdaki dereyi de kapattılar. Dereyi kapatınca olacak olan bu. Yağmur vardı ama bir anda yükseldi." diye konuştu.

İstanbul Valiliğinden sağanak yağışa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği: "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.

Başkan Kartoğlu, Millet Kütüphanesi'nde mahsur kalan vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yaşanan su baskını nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşlar kütüphanenin içerisinde yağışın dinmesini beklerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konuya ilişkin Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.