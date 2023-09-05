Yıl bitmeden 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;



"1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz"

Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik. Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışmaları Meclis açılınca ortaklarımızla başlatacağız.