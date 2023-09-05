Bolu'da akıl almaz olay: Bacağından bıçaklayıp dereye attı

Olay, saat 14.00 sıralarında Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Durmuş ile ilçede kahvehane işleten M.F.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.F.B., Özgür Durmuş'u bacağından bıçaklayarak, uçurumdan attı. Durmuş'un eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında; Durmuş, yaralı olarak atıldığı uçurumdan AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli M.F.B. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.