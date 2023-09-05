Tapu Müdürlüğü görevlisi intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Şehzadeler İlçe Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müdürlükte görevli H.U.B'nin bodrum katına girip uzun bir süre çıkmamasından şüphelenen güvenlik görevlisi, kata inerek kontrol etmek istedi. İçeriye giren güvenlik görevlisi, şahsın iple kendisini kalorifer borularına astığını gördü. Güvenlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Müdürlüğe gelen sağlık ekipleri, H.U.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İş arkadaşları ve çevre esnaf tarafından çok sevilen H.U.B'nin 4 ay önce ikiz çocuklarının sünnet düğününü yaptığı ve bilinen bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.