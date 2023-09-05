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Kuzenlerin jetski gezisi ölümle sonuçlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kuzenin kullandığı jetskilerin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 23:45, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 23:46
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Kuzenlerin jetski gezisi ölümle sonuçlandı

Olay, akşam saatlerinde Boğaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Irmağı Sorgun Boğaz mevkiinde E.T. (17) ve teyzesinin oğlu Emir Koşar'ın (16) kullandığı jetskiler çarpıştı. Feci kazada Anadolu lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emir Koşar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları fenalık geçirdi. Kazaya karışan E.T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı.

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