Bakanlar Yerlikaya ve Koca'dan İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınından 12 kişinin etkilendiğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.

Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul'daki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.