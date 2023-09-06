Akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar boşluğa uçtu

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte yaşadığı sokağa gelen yabancı uyruklu Amer Abüstani (26) aracı park ederek indi. O esnada çocukları iddiaya göre el frenini indirdi. Boşta kalan geriye doğruya kayarak yokuş aşağıya gitmeye başladı.

El freni indirilen otomobil dehşet saçtı

Kayma esnasında park halindeki bir araca çarpan otomobil duramadı. İçerisinde çocuklarla kaymaya devam eden otomobil, kaldırımı aştıktan sonra demir korkulukları kırarak bir binanın zemin katındaki bahçeye uçtu. Kaza sonucu çocuklar araçta mahsur kalırken, bahçede

kimsenin olmaması sonucu faciadan dönüldü. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Çocukları vatandaşlar kurtardı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. İçeride çocukların olduğunu gören vatandaşlar onları kısa sürede kurtardı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen 2 çocuk için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Okay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Otomobil vinçle çıkartıldı

Öte yandan kaza nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken boşluğa düşen araç, vinç yardımıyla kurtarıldı. Çevrede ise maddi hasar meydana geldi. Baba ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.