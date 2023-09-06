Belediye koruma altında olan camiyi yıkmak için mahkemeye başvurdu

Geçtiğimiz yıl Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda 1965 yılında inşa edilen Hal Camii'nin yıkımı gündeme gelmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinde, caminin 1998, 2000 ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında yol ve konut sahasında kaldığı, 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ise yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği belirtilerek başka yere yenisinin yapılarak mevcut Hal Camii'nin yıkılması görüşülmüştü. Karar sonrası başta camii cemaati duruma itiraz etmişti. Gelen tepkilerle birlikte tarihi camii Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü camiyi koruma altına aldı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi koruma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Camiinin tekrar yıkılma konusu ile gündeme gelmesi cemaatin tepkine yol açtı. 58 yıldır ibadet yeri olan caminin böyle bir muameleye bu zaman kadar hiç uğramadığını belirten cemaat, caminin yıkılmasına karşı çıkıyor.

"Ben camiyi tanımıyorum' diyor"

Hal Cami'si cemaatinde bulunan ve gelişimlerle çok üzülen Yusuf Belen şöyle konuştu;

"Daha önce camimizin yıkılması ile ilgili bir karar vardı, bu karar mahkeme aşamasına taşındı. Mahkeme neticesinde camimizin yıkılma kararının Anıtlar Kuruluna geçmesini talep etti, oraya taşındı. Büyükşehir belediyesi bu karara itiraz etti ve bir üst mahkemeye gitti. Cami alanımızın da yeni başvurularıyla özel alana çevrilmesini talep ettiler. Biz de cami derneği olarak tekrardan bu karara itiraz ettik. 'Ben camiyi tanımıyorum' diyor. Burayı ticaret alanı olarak göstermeye çalışıyor. Gerekçelerinden bir tanesi de, bu cami yolu kapattığı gerekçesi. Eğer bu cami yolu kapatıyorsa 100 metre ileride Haller Gençlik Merkezi de var, orası da yolu kapatıyor. Sonuçta burası çift yön, Es Park'ın önünde çift yön, Haller Gençlik Merkezi'nin önü de çift yön. Biz cami yönetimi ve cemaat olarak bu kararlara itiraz ettik. Devlet büyüklerinden ricamız bir an önce bu olaya el atmaları ve artık bu camimizin yıkılma kararından vazgeçmeleri, eğer Büyükşehir Belediyesi bu cami yıkıp, fabrikalar bölgesinde yeni bir cami inşa etmek istiyor, biz diyoruz ki burayı yıkmasın, oraya da başka bir cami yapsın."

"Gençlerimizin başka camiye daha ihtiyacı var"

Gençlerin camiye ihtiyacı olduğunu belirten Yusuf Belen, "Gençlerimizin başka camiye daha ihtiyacı var, eğer daha güzel bir cami yapmak istiyorsa barlar sokağını yıkıp, oraya daha güzel bir cami de yapabilir. Biz kendisine bu konuda destek de veririz. O yüzden camimizin yıkılmasını kesinlikle istemiyoruz. Camimizin, burayı yıktırmayacağız, bence bunlar son çırpınışlar. Biliyorsunuz Yılmaz hocanın bu şehre heykelden başka hiçbir katkısı olmadı, gençliğimizin durumu ise ortada. Artık bu şehrin ve başkanın değişmesi şarttır. Bu neticeden aklıma şu geliyor, Yılmaz hocanın son çırpınışları, başka yapacak bir iş bulamadı en son çare camimizi yıkmakla uğraşmaya başladı. Artık siyaseti bıraksın, bu şehre daha faydası olacak insanlara devretsin" dedi.

"Başkana ne yapıyor bu cami?"

Bir diğer cemaat Hasan Sayar ise, inşaatında çalıştığı caminin bu şekilde muamele görmesinin kendisini üzdüğünü söyledi. Konuyla ilgili Sayar, "Bu cami inşaatında 17 yaşındaydım arkadaşlarımla beraber kum çektik, tuğla çektik, gençler olarak yapılışında yardımcı olmaya çalıştık. Ben şaşırıyorum şimdi, bu yaşıma geldim, şimdiye kadar hiçbir başkan bu cami ile uğraşmadı. Sağ olsun hallerde komisyoncular vardı, muhtarın öncülüğünde vatandaşlar, mahalledeki arkadaşlar ve komisyoncu arkadaşlar yardım etti ve bu camiyi yaptık. Ama şimdi bir senedir 'camiye kaldıracağım öbür tarafta yapacağım' deniyor. Yahu Allah'ını seversen 2 kilometre ötede kim gider oraya? Bak burası cadde üstü misafir geliyor, turistler gelip buradan geçiyor. Bunun içinde Müslüman olanlar da var, camiye gelip namaz kılıyorlar. Biraz önce gördünüz cami doluyor. Bilhassa bu esnaf nereye gidecek? Esnafların hepsi buraya geliyor, civarda bir tane cami var mı akademiye ve Köprübaşı'na kadar yok. Kusura bakmayın da başkana ne yapıyor bu cami? Bir zararımı var? Şimdi başka türlü konuşsam ayıp olacak. Bu camiyle neden uğraşıyor ben anlamıyorum" dedi.

"56 senedir kimse ellememiş de başkan ne yapmak istiyor"

Caminin yapıldığı tarihten bu yana burada ibadet eden Hasan Sayar, "İtiraz ediyoruz, halk olarak burada eylem yaptık. Başkan hemen kolaya kaçtı, 'ben onlara yer gösterdim siyasi davaya çeviriyorlar' dedi. Yahu dindar adamın siyasetle ne işi olur, herkes bir partiye oy veriyor. İnsanlar camiye geldiği zaman siyaset olmaz. Burada herkes birdir, çıktıktan sonra da fikirlerinde hürdür, istediği partiye oy verebilir. Ben hala düşünüyorum yani 56 senedir kimse ellememiş de başkan ne yapmak istiyor buraya ben onu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.