Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız

Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde aday çıkaracaklarını söyledi. "Bu nihai karar mı?" sorusuna ise Akşener, "Genel İdare Kurulu'nu haftaya çağıracağım ben. GİK'ten geçtiği an nihai karardır" yanıtını verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı. Akşener, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"BİZ BEŞİMİZ İMZALAYALIM"

Akşener, Cumhurbaşkanlığı Seçimi döneminde ağır suçlamalarla ayrıldığı Altılı Masa'ya ilişkin yeni bir açıklama da yaptı.

Akşener, Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ismine karşı çıkarak CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını önermesi üzerine, "Meral Hanım imzalamıyorsa imzalamasın. Biz beşimiz imzalayalım çıkalım" dediğini açıkladı.

Akşener hakkında 7 yıl açık tutulan FETÖ soruşturmasıyla ilgili dosyayı aldıklarını, 8 klasörden oluşan dosyada birden fazla ihbarcı olduğunu belirterek "Birisi daha ihbarda bulunuyor. Yağmur gibi ihbar var. Kafası kızan ihbar etmiş. Ama o ihbarda şöyle bir durum var. Sayın Tuğrul Türkeş, ben ve Süleyman Soylu FETÖ'cüyüz iddiası var. Bunlar hakkında soruşturma, kovuşturma yapılması gerektiği. Benim dokunulmazlığım olmadığı için dosyam ayrılmış, diğer iki ismin dokunulmazlığı olduğu için TBMM'ye gönderileceği yazıyor benim dosyada. Ama onlara ne yapıldı bilmiyorum. Sonrasında Soylu İçişleri Bakanı oldu" diye konuştu.