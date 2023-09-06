İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 11:51, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 11:52
Bakan Yerlikaya tarafından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."