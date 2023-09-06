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ATO Başkanı: İnternet sitelerindeki ilanlara getirilen yasal fren nefes aldırdı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, internet sitelerindeki gayrimenkul ve ikinci el araç ilanlarına yönelik yönetmelik değişikliklerinin bu sektörlere nefes aldırdığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 12:28, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 12:29
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ATO Başkanı: İnternet sitelerindeki ilanlara getirilen yasal fren nefes aldırdı

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Oda üyelerinin gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarına ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin taleplerini Ticaret Bakanlığına ilettiklerini belirterek, reel sektörü destekleyen ve üyelerin görüş ve taleplerini dikkate alan Bakan Ömer Bolat'a teşekkür etti.

Baran, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretine dair yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe girmesinin her iki sektöre de çekidüzen getirdiğini kaydetti.

ATO'nun gayrimenkul sektörünün nabzını başarılı bir şekilde tuttuğunu ifade eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijitalleşme ile birlikte taşınmaz ticareti konusu da internet siteleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram, bu yöntemin oluşturduğu haksız rekabeti, tüketicinin nasıl yanıltıldığını, piyasaların dengesinin nasıl bozulduğunu detaylarıyla anlatıyordu. Konuyu Ticaret Bakanlığımızın gündemine taşıdık."

Baran, Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesinin de Aydın Erkoç başkanlığında, ikinci el araç satışlarına ilişkin etkin çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her iki sektör de taşınmaz ve ikinci el araç satışı ilanlarındaki gerçeği yansıtmayan, sahte ve aldatıcı ilanlarla ilgili sorun yaşıyordu. Düzgün, dürüst bir şekilde iş yürütmeye çalışan üyelerimiz haksız rekabet karşısında sektörde emeği olmayan ama kazanç sağlayan insanlarla mücadele ederek iş yürütmeye gayret gösteriyordu. Aldatıcı, sahte, fiyat manipülasyonu yapan ilanlar hem piyasaların dengesini bozuyor, hem de ticareti ve ekonomiyi olumsuz etkiliyordu. Gayrimenkul ve ikinci el araç satışında ilanlara getirilen yasal fren sektörlere nefes aldırdı."

Kimlik doğrulama ve para cezalarının, sahte ve aldatıcı ilanları önlemede etkili olacağına inandığını belirten Baran, söz konusu yönetmelik değişikliklerinin spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, haksız rekabet ve kayıt dışılığın ortadan kalkmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

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