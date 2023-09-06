Dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hasan Çiftçi, Zemzem Çiftçi, Yağız Çiftçi ile Mehmet Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net