Müftülük personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Karacabey İlçe Müftülüğü personellerinden Fikret Erdemir (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 13:41, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 13:43
Çevresinde sevilen kişiliğiyle tanınan Karacabey Müftülüğünde hizmetli olarak görev yapan Fikret Erdemir, evinde ölü bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği sanılan Erdemir'in yalnız yaşadığı öğrenildi.
Karacabey'den uğurlanan Erdemir, memleketi Orhangazi ilçesi Mahmudiye köyünde dualarla defnedildi. Erdemir'in cenaze namazını Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kıldırdı. Fikret Erdemir'i son yolculuğunda Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, müftülük personeli ve ilçede görev yapan din görevlileri de yalnız bırakmadı.