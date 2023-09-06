Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rauf Bey Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

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