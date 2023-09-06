Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 16:12, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 16:13
Rauf Bey Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, o sırada yolda yürüyen Suriyeli Yasin Eyyup'a çarptı.
Ağır yaralanan Eyyup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.