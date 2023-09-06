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Kırklareli'ndeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi- Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 16:24, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 16:27
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Bölgede ikisi dün, ikisi de bugün olmak üzere 4 kişinin cesedini bulan ekipler, ormanlık alanda bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

- Bakan Yardımcısı Karaloğlu bölgede

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile selin yaşandığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgenin dün çok kuvvetli sağanağın etkisinde kaldığını anımsattı.

Sağanağın Sisli Vadi mevkisinde sele neden olduğunu ifade eden Karaloğlu, "DSİ'den teknik arkadaşlar son beş yüz yılda, 24 saatte bu bölgede bu denli büyük bir yağışın olmadığını ifade ediyor. Son 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüş durumda." dedi.

- Komandolar aramaya katılacak

Devlet birimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da arama kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam ettiğinin altını çizen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor ve 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor. Dün bölgede çok su vardı, dün çalışamadık. Dün AFAD Başkanımız ve Valimiz de araçla girdikleri bölgede tehlike atlattılar. Bugün su çekildi. Şimdi bölgede geniş bir vadiyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını arttırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik, 373 askeri personel de bölgeye intikal edecek, çoğunluğu komando olmak üzere. Onlar da arama kurtarma faaliyetlerinde inşallah bizlere yardımcı olacaklar."

Karaloğlu, bölgede selin sürüklediği çok sayıda orman emvali olduğunu ifade ederek, bu enkazı kaldırmak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçirildiğini ve orman köylüsünün de bu faaliyete katılacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, artık iklimin farklı bir boyuta geldiğini belirterek, vatandaşlardan AFAD ve meteorolojik uyarıları dikkate almalarını istedi.

Allah'ın daha büyük afetlerden Türkiye'yi koruması dileğinde bulunan Karaloğlu, selde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun diyerek, vefat edenler için rahmet diledi.

İçerisinde 18 bungalov evin olduğu konaklama tesisinin ruhsatsız olup olmadığı yönündeki soruyu Karaloğlu, "Bu, savcılığın meselesi, başsavcımız olayın üzerine, soruşturma başlatılmış durumda. Kimse merak etmesin soruşturma yapılacak ve gereği yapılacak." diye yanıtladı.

- Dün başlayan sağanak sonucu Değirmen Deresi taştı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar, sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmış; ikisi dün, ikisi de bugün olmak üzere 4 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

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