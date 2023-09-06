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112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 66,29'u asılsız çıktı

Afyonkarahisar'da yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 535 bin 833 çağrının yüzde 66,29'u asılsız çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 18:05, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 18:13
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112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 66,29'u asılsız çıktı

Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 7 kurumun koordineli şekilde çalışarak hizmet verdiğini söyledi.

Acil durumda vatandaşların 112'yi araması sonrası kurumsal işleyişin başladığını dile getiren Keklik, "Çağrı merkezimiz acil durumlarda kullanılmalıdır. Vatandaşlarımızdan en önemli ricamız, bu önemli hattı gereksiz veya asılsız durumlarda aramamalarıdır. Çünkü acil bir durumda, asılsız bir çağrı gerçekleştirildiğinde bir vebale girmiş oluyoruz. Onun için biz 112 Acil Çağrı Merkezinin gerekli durumlarda aranmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul da kentte kurumların gelen ihbarlara reaksiyon süreleri hakkında bilgi verdi.

Vakalara müdahalelerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduklarını aktaran Eroğul, "Verilere göre Afyonkarahisar'ımız Türkiye'de 9. sırada. Bu konuda çok iyiyiz."dedi.

Eroğul, asılsız çağrıların önlenmesi için şehirde sürekli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay 112 Acil Çağrı Merkezine bir süre Afyonkarahisar'ın baktığını anlatan Eroğul, şunları kaydetti:

"Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'nın açıklaması sonrası o dönemde ilimizde asılsız çağrı oranı yüzde 5'e düştü. Bu duyarlılıktan dolayı Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılık, hayat normale döndükten sonra değişti. Yılbaşından bugüne kadar asılsız çağrı oranımız yüzde 66,29'dur. Bu da acil durumlarda insanların hizmet almasını ciddi şekilde aksatmaktadır."

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