Erbaş'tan, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı derslerini seçen öğrencilere tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, okullarında "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberimizin Hayatı" derslerini seçen öğrencileri tebrik için video mesaj yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından "Dersimi seçiyorum Kur'an'ımı alıyorum" etiketiyle yayımladığı videolu mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Okullarında Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı derslerini seçen öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu dersleri seçen tüm öğrencilerimize yeni dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bu güzel dersleri seçmesini her öğrencimize önemle tavsiye ediyor, yeni bir eğitim öğretim yılının başında, her kademedeki tüm öğrencilerimize, Yüce Rabb'imizden zihin açıklığı, başarılar ve aydınlık bir gelecek niyaz ediyorum."