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Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:- "Projeyle insani yardım alanında AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 21:24, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 21:53
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Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün imzaladığımız Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi ile insani yardım alanında AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla yürütülen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (YSUY) Projesi"ni imzaladı.

Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde, 21. yüzyılın, dünya nüfusunda daha önce hiç görülmeyen bir hareketliliğe sahne olduğunu belirtti.

Göçün, çağın bir gerçeği olduğunu dile getiren Göktaş, "Göç, sebepleri ve sonuçlarıyla insanlığın ortak meselesidir. Göç hareketleri, göçmenlerin yaşamıyla birlikte toplumların düzenine ilişkin bazı alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirmektedir. Kitlesel göçler, dünya çapında pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal göstergeyi de etkilemektedir." değerlendirmesini yaptı.

- "IFRC, görev ve sorumluluklarını bakanlığımıza tevdi ediyor"

"Bugün imzaladığımız Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi ile insani yardım alanında AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz" diyen Göktaş, yeni süreçte, Sosyal Uyum Yardımı Projesi'ne 2020'de katılan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC), görev ve sorumluluklarını bakanlıklarına tevdi ettiğini bildirdi.

Göktaş, projenin 2016'dan bu yana finansörü olan Avrupa İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğünün de (ECHO) görevini Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğüne (DG NEAR) devrettiğini belirterek, "Bakanlık olarak, insani yardım alanında gösterdikleri hassasiyet ve değerli katkıları için IFRC ve ECHO'ya teşekkür ederiz." dedi.

Koşulsuz bir adalet anlayışıyla göçmenler için somut düzenlemeler yapan ülkelerin bu sınavda başarılı olduğunu vurgulayan Göktaş, insani yardım projelerinin ancak insani duygularla başarıya ulaşacağının altını çizdi.

Bakan Göktaş, Avrupa Birliğinin finansörü olduğu projeyi Bakanlık ve Türk Kızılay işbirliğinde yürüterek göçmenlerin ve vatandaşların refahını dengeli bir şekilde yapılandırdıklarını bildirerek, yeni dönemdeki ortak çalışmaların göçmenlerin yaşamlarının iyileşmesine, tüm insanlığın mutluluğunun ve refahının artmasına vesile olması temennisinde bulundu.

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