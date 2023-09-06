Kalp krizi geçiren İKM'ye ilk müdahale tenis oynayan doktorlardan geldi
Zonguldak'ta kurumlar arası futbol turnuvasında kalp krizi geçiren infaz koruma memuruna doktorlar müdahale etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 22:19, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 22:48
Yayla Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait sahada düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında karşı karşıya gelen Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor müsabakasında infaz koruma memuru A.T. (40) bir süre sonra fenalaştı.
Sahanın yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar ve sahada görevli sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından A.T, anjiyo yapılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
A.T'nin anjiyo işleminin sonrası tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.