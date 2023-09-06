Kalp krizi geçiren İKM'ye ilk müdahale tenis oynayan doktorlardan geldi

Sahanın yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar ve sahada görevli sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayla Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait sahada düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında karşı karşıya gelen Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor müsabakasında infaz koruma memuru A.T. (40) bir süre sonra fenalaştı.

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