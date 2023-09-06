Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı

Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı.

Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.

Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.

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