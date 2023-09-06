Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı
Yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 23:26, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 23:27
Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı.
Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.
Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.
Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.
Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı.