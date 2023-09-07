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Mobilya üreticileri eleman sıkıntısına çözüm bekliyor

Türkiye'nin mobilya sektöründe öne çıkan kentlerinden biri olan Adana'da üreticiler kalifiye elaman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, sektörün asgari ücretin üzerinde maaş vermesine rağmen eleman bulamadığını söyledi

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 07:40, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 07:54
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Mobilya üreticileri eleman sıkıntısına çözüm bekliyor

Adana'nın ekonomisini ayakta tutan birkaç sektörden biri olan mobilya sektörünün sorunları Mobilya, Mefruşat, Halı Tacirleri Meslek Komitesi aylık toplantısında masaya yatırıldı. Komite üyelerinin sorunlarını dinleyen Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, sektörde yaşanan en büyük sorunlardan birinin eleman sıkıntısı olduğunu söyledi.

Yücel Bayram, işsizlik sorununa yönelik şu tespitlerde bulundu: "İşsiz olanları getirin en az bin kişiye mobilya sektöründe bir günde iş bulayım. 3 aydır işçi bulamayan üreticiler var. Sektörde asgari ücretle çalışan sayısının oldukça az olmasına rağmen maalesef durum bu."

Mobilya sektörünün farklı sorunlarına da değinen Bayram, sektörün şehrin ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi. Bayram, ihracatçılar için verilen kredi desteklerinin üretici firmalara da sağlanmasını istedi.

Ekonomik hayatın canlanması, üretimin yeniden sağlıklı işleyebilmesi için ticari kredi kartlarının açılmasını tavsiye eden Bayram, Adana'dan Irak'a olan iş bağlantılarının daha iyileştirilmesi için ise havayolu bağlantısının hayata geçirilmesinin şart olduğunu kaydetti. Yücel Bayram, tüm bunların yanı sıra, lojistik ve nakliye ücretlerinin gerilemesi için ÖTV'nin kaldırılmasını, kira konusunda uzlaşma için çözüm ve kıdem tazminatı için fon oluşturularak işverenin üzerindeki yükün alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Meslek Komitesi Başkanı Erika Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Erikçi de eleman sıkıntısının sektörde oldukça önemli olduğunu belirtti. Meslek liselerinin her sektöre eleman sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Erikçi, eleman sıkıntısını çözecek formüller gerektiğini bildirdi.

Erikçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "CNC denilen ve ahşaba bilgisayar yardımıyla belirli şekiller veren makineleri kullanan bir operatör bugün 20-25 bin lira ücret alıyor, ancak eleman bulamıyoruz. Az çok bilgisayardan anlayacak olan birini 3 ay gibi kısa sürede eğitebiliriz ve bu sektörde sabit iş, çalışma süresi de uzundur. Ne kadar makineleşsek de işin sonunda elemana ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

"Kredi kartı taksitleri mobilya için 24 aya çıkarılmalı"

Hevin Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Azger, mobilya fiyatlarında rakamların enflasyondan dolayı yükseldiğini, kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının sektöre katkı sağlayacağını kaydetti. Alım gücünün artmasını, mobilyada yeniden eski ekonomik canlanmanın yaşanmasını istediklerini ifade eden Azger, "Kredi kartlarının 24 taksite çıkarılması yönünde mobilya sektörüne özel bir çalışma yapılması gerekiyor, bu hem ekonomiye hem sektöre canlılık getirecektir. Bugün ihracat olmazsa ayakta durmamız mümkün değil, üretimimizin yarıya yakınını dış pazarlara gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziya İPEK

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