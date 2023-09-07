İlkay Gündoğan, Ballon d'Or için aday gösterildi

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülü için adayların açıklandığı listede; İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da yer aldı.

Listede, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve bu ödülü 5 kez kazanan Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2003'ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almadı.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ise dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy'nin 10 kişilik kısa listesinde yer buldu.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:

Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)

Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)

Andre Onana (Manchester United, Kamerun)

Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)

Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)

Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)

Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)

Nicolo Barella (Inter, İtalya)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)

İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)

Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)

Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)

Rodri (Manchester City, İspanya)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)

Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)

Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)

Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)

Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)

Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)

Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)