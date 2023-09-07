Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önceki gün selin ardından haber alınamayan 12 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmıştı. Kayıp 6 kişiden Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın cesedine önceki gün, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

Ahmet Baki Şimşek'in kayıp olarak aranan son kişi olduğu belirtildi.

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