Kına gecesi gelinin babasının ölümüne neden olan maganda gözaltında
Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına maganda kurşunu isabet eden kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 16:24, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 16:24
Koruluk Mahallesi'nde dün gece düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin babası Mehmet Şahin'in (55) başına kurşun isabet etti.
Araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Şahin, hayatını kaybetti.
Olay yeri incelemesinde kına gecesi alanında farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu belirtildi.
Şüpheli E.Ö, jandarma tarafından aynı mahallede gözaltına alındı.