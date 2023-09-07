Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesindekiler kliple anıldı

Yozgat'ta 7 Eylül 2002'de Sivasspor deplasmanı için yola çıkan Sakaryaspor kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yönetici Fethi Güntekin, genel menajer Aykut Yiğit, masör Cüneyt Çukur, futbolcu Fırat Öndil, malzemeci Fevzi Ergünoğlu ve şoför Selami Uludağ'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

Sakaryaspor Kulübü, kazanın yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı kliple hayatını kaybedenleri andı.

"#7Eylül2002" etiketiyle yapılan paylaşımda, "21 yıl geçti ama acımız hala taze. Sivas deplasmanı için çıktığı yolda şarampole yuvarlanan otobüsümüzde hayatını kaybeden Fethi Güntekin, Aykut Yiğit, Cüneyt Çukur, Fırat Öndil, Fevzi Ergünoğlu ve Selami Uludağ'ı saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp Başkanı Cumhur Genç de şanlı tarihiyle Türk futboluna damga vuran Sakaryaspor'un en kara günü olan 7 Eylül 2002'yi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, bir kez daha büyük Sakaryaspor camiasına başsağlığı, görev şehitlerine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar temenni etti.