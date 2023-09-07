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Fiyatlar velileri üzdü, öğrenci olmanın maliyeti arttı

İlk defa okula başlayacak öğrencinin zorunlu ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma, fiyatların yüzde 100'den fazla arttığını gösterdi. Bir öğrencinin masrafı 7 bin TL'nin üstünde

Haber Giriş : 07 Eylül 2023 09:28, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 09:42
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Fiyatlar velileri üzdü, öğrenci olmanın maliyeti arttı

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sadece birkaç hafta kala, okul ihtiyaçları için yapılan alışverişlerde yaşanan fiyat artışları velileri zor durumda bırakıyor.

Eğitim Sen Antalya Şubesi'nin yaptığı araştırmaya göre, bir öğrencinin okula başlama gideri 7 bin liranın üzerinde seyrediyor. Bu artışlar, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir yükselişi temsil ediyor.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, durumu BirGün gazetesine şu şekilde açıkladı:

İlkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrenci defter, okul çantası, kalem, kalem kutusu, kalemtıraş, silgi, boya, beslenme çantası, su kabı, çeşitli kırtasiye araç gereçleri, eşofman takımı, ayakkabı, spor ayakkabı ve okul kıyafetlerinden oluşan zorunlu ihtiyaçlara geçtiğimiz yıl 2 bin 840 TL öderken bu yıl 7 bin 310 TL ödemektedir. Ortaokula başlayacak bir öğrencinin kullanacağı malzemelere göre okula başlarken zorunlu gideri 8 bin 125 TL'dir. Aynı malzemelerle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında bu rakam 3 bin 180 TL idi. Liseye başlayacak bir öğrencinin zorunlu ihtiyaçları ise geçtiğimiz yıl 3 bin 270 TL iken bu yıl 7 bin 875 TL tutmaktadır."

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