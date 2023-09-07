Anayasa Mahkemesi yeni döneme 9 dosyayı esastan görüşerek girecek

Uzman istihdamına ilişkin madde hakkında ilk karar verilecek

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesiyle eklenen ek 41. maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Söz konusu düzenlemede "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar." hükmü yer almakta. Kariyere atanmada en önemli şartlardan biri olan tezin dava konusu olması bir hayli ilginç.

Sendika üyeliğini kısıtlayan maddenin bazı hükümleri hakkında esastan karar verilecek

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının;

A. (c) bendinde yer alan "...daire başkanları..." ibaresinin,

B. (d) bendinde yer alan "...fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları," ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesine açılan davalarda Anayasa Mahkemesi bugüne kadar çok sayıda iptal kararı verdi.



