Dolar günü 26,83 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,83 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 17:22, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,8190
|26,8200
|26,8290
|26,8300
|Avro
|28,7300
|28,7310
|28,6880
|28,6890
|Sterlin
|33,4160
|33,5330
|33,3440
|33,4590
|İsviçre Frangı
|29,9490
|30,1000
|29,9500
|30,1000
|ANKARA
|ABD Doları
|26,7890
|26,8690
|26,7990
|26,8790
|Avro
|28,6900
|28,7700
|28,6480
|28,7280
|Sterlin
|33,3560
|33,5660
|33,2840
|33,4940