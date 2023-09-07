Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 4 trilyon 227 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

AA muhabirinin, 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar 282 milyon 315 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 4 trilyon 227 milyar 417 milyon 191 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 730 milyar 521 milyon 346 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

6 Şubat tarihli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılması dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 625 milyar 780 milyon 424 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 440 milyar 496 milyon 960 bin lira ödenek tahsis edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ödeneği 334 milyar 349 milyon 925 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 305 milyar 479 milyon 702 bin lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ödeneği 271 milyar 741 milyon 383 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 217 milyar 65 milyon 950 bin lira oldu.

En düşük ödenek teklif tavanı ise 178 milyon 814 bin lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı için ayrıldı.

- Özel bütçeli idareler

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 267 milyar 132 milyon 848 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 123 milyar 579 milyon 336 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 32 milyar 84 milyon 581 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 27 milyar 748 milyon 119 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 13 milyar 575 milyon 489 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle: